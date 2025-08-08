ФСБ разрешила подключить MAX к «Госуслугам»

Национальный мессенджер MAX от компании VK согласовал с Федеральной службой безопасности требования по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре «Госуслуг», заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по MAX для доступа к инфраструктуре «Госуслуг» со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований в соответствии с планом. Все необходимые разрешения получены, ведется техническая реализация и тестирование», — цитирует Шадаева «Интерфакс».

Глава Минцифры отметил, что под «моделью угроз» подразумевается перечень возможных угроз для пользователей и их данных и создание системы безопасности, позволяющей отвечать на эти угрозы.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что ФСБ направила ряд претензий разработчикам MAX, касающихся защищенности мессенджера, в связи с чем его интеграция с «Госуслугами», якобы, может занять больше времени, чем планировалось.