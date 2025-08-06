Rhythm выпустила bluetooth-колонку с динамо-машиной

Японская компания Rhythm выпустила необычную bluetooth-колонку Crankspeaker, которую можно подзарядить, вращая специальную ручку, как на шарманке, сообщает сайт производителя.

Устройство, оборудованное встроенной динамо-машиной, дает владельцу возможность продолжить слушать музыку, даже если поблизости нет розетки или заряженного пауэрбанка.

Чтобы «оживить» колонку и продолжить оказавшуюся под угрозой вечеринку, нужно просто покрутить ручку достаточное для подзарядки количество раз. Кроме того, полученное таким образом электричество можно использовать для зарядки смартфона, подключив его к устройству.

Crankspeaker также оснащен встроенным FM-радио с выдвижной антенной и фонариком. В описании продукта производитель делает акцент на его полезности в чрезвычайных ситуациях: в случае стихийных бедствий, которым подвержена Япония, восстановление электроснабжения может занять несколько дней, и портативный самозаряжающийся гаджет придется очень кстати.

Колонка стоит 14 800 йен или около 8 000 рублей.



