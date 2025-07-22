Новые перчатки позволят гладить аниме-девушек

Японская компания Sharp представила умные тактильные перчатки для виртуальной реальности, необычный гаджет уже получил официальный сайт.

Перчатка оснащена 25 независимыми вибромоторами, которые имитируют прикосновения к VR-объектам. Разработчики в рекламном ролике продемонстрировали, как с помощью перчатки можно погладить аниме-девушку и почувствовать текстуру волос и тела.

Однако при этом перчатки не способны передать температуру объекта или его плотность. В частности, владелец устройства не сможет понять, холодный, теплый, мягкий или твердый объект в виртуальном пространстве.

Использовать VR-перчатки можно использовать в качестве игрового контроллера, для этого они оснащены джойстиком с тремя кнопками и вращающимся стиком. Также доступна активация управления жестами.

Сроки запуска продаж не объявлены, однако на сайте открыт предзаказ. Стоимость устройства на японском рынке в пересчете на российскую валюту составит около 50 тысяч рублей.