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Новые перчатки позволят гладить аниме-девушек

Источник:
Sibnet.ru
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VR-перчатки от Sharp
VR-перчатки от Sharp
Фото: © Sharp

Японская компания Sharp представила умные тактильные перчатки для виртуальной реальности, необычный гаджет уже получил официальный сайт.

Перчатка оснащена 25 независимыми вибромоторами, которые имитируют прикосновения к VR-объектам. Разработчики в рекламном ролике продемонстрировали, как с помощью перчатки можно погладить аниме-девушку и почувствовать текстуру волос и тела.

Однако при этом перчатки не способны передать температуру объекта или его плотность. В частности, владелец устройства не сможет понять, холодный, теплый, мягкий или твердый объект в виртуальном пространстве.

Использовать VR-перчатки можно использовать в качестве игрового контроллера, для этого они оснащены джойстиком с тремя кнопками и вращающимся стиком. Также доступна активация управления жестами.

Сроки запуска продаж не объявлены, однако на сайте открыт предзаказ. Стоимость устройства на японском рынке в пересчете на российскую валюту составит около 50 тысяч рублей.

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AK47PROSecurity

Тебе фото отправить с промзоны рядом с Абаканом до и после?

andrei703333

земли валом, новость просто показать что потери большие

EvgenAEY

ТАк ведь от нефти и газа (сами же твердили) рф не зависит

Uynachalnica

"В настоящее время в этом документе 536 страниц и более 5 тысяч материалов." - по любому, с таким количеством...