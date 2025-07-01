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Песков указал на важность конкуренции для развития мессенджера MAX

Источник:
«Известия»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для развития российского национального цифрового сервиса в правильном направлении необходима конкуренция

«Мессенджеры должны выполнять российское законодательство, это первое. Второе, конечно, все заинтересованы в том, чтобы была конкуренция, потому что в условиях отсутствия конкуренции, конечно же, российский мессенджер не сможет развиться должным образом», — приводят «Известия» слова Пескова, сказанные им на брифинге для журналистов.

Пресс-секретарь президента России отметил, что когда мессенджер будет полностью в рабочем состоянии, тогда разработчики воспользуются предложенными сервисами.

Ранее стало известно о регистрации первого миллиона на российской цифровой платформе МАХ. Уточняется, что больше всего в мобильной версии зарегистрировались обладатели Android. Их пришлось 75%. Количество зарегистрировавшихся обладателей iOS — 23%.

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Nik3316

цена выросла, трубопроводный газ из России, да и СПГ тоже, через другие страны идет в ЕС, а Путин будет...

pepelmetal

"Закрывая горючую воду, приговаривайте - вот тебе Путин" 🤣

pepelmetal

Это по телемарафону сказали🤣🤡?

Kukuh88

А чего медаль "За взятие невесты" не дали? А то может он и беспилотник сбил, когда в небо на свадьбе...