Песков указал на важность конкуренции для развития мессенджера MAX

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для развития российского национального цифрового сервиса в правильном направлении необходима конкуренция

«Мессенджеры должны выполнять российское законодательство, это первое. Второе, конечно, все заинтересованы в том, чтобы была конкуренция, потому что в условиях отсутствия конкуренции, конечно же, российский мессенджер не сможет развиться должным образом», — приводят «Известия» слова Пескова, сказанные им на брифинге для журналистов.

Пресс-секретарь президента России отметил, что когда мессенджер будет полностью в рабочем состоянии, тогда разработчики воспользуются предложенными сервисами.

Ранее стало известно о регистрации первого миллиона на российской цифровой платформе МАХ. Уточняется, что больше всего в мобильной версии зарегистрировались обладатели Android. Их пришлось 75%. Количество зарегистрировавшихся обладателей iOS — 23%.