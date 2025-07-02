Девушка при онлайн-знакомстве предлагает вместе посмотреть фильм на специальной интернет-платформе. Это может быть мошенническая схема, и после просмотра на банковской карте не окажется денег, сообщили специалисты компании, специализирующейся на борьбе с киберпреступностью.

«Злоумышленники предлагают провести вечер за совместным просмотром фильма на специальной интернет-платформе и присылают для подключения ссылку... Используя эту схему, одна из скам-групп с начала 2025 года обманула более 40 российских пользователей, у них похитили 343 тысяч рублей», — сообщила компания F6.

Предложение о совместном просмотре делается от имени привлекательной девушки из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Ее анкета размещается в соцсетях, на сайте знакомств или в специальном интернет-боте. Иногда используются взломанные аккаунты реальных пользователей или фото настоящих девушек из соцсетей.

При интернет-знакомстве мошенникп под предлогом лучше узнать друг друга до первого свидания предлагает посмотреть кино через специальное приложение. Потенциальная жертва получает ссылку, при переходе на которую необходимо оплатить подписку банковской картой. Завладев реквизитами карты, мошенники стараются быстро вывести деньги со счета. Средняя сумма ущерба по такой схеме составила 8 тысяч рублей.

Ранее мошенники уговаривали жертву на встречу и покупку билетов. После пандемии ковида совместный досуг на расстоянии стал обычным делом, чем и пользуются злоумышленники.