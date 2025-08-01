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Количество DDoS-атак на российские компании выросло в 4 раза

Источник:
Sibnet.ru
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Количество DDoS-атак на инфрастуктуру российских компаний в первом полугодии 2025-го выросло в четыре раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба компании RED Security.

В общей сложности за шесть месяцев хакеры совершили 69 тысяч DDoS-атак, а пик их активности пришелся на май и июнь. Аналитики видят в этом политический подтекст — кибератаки были приурочены к важным государственным праздникам в России.

«DDoS-атаки технически эволюционируют, и активность хактивистов тоже только растёт. При этом DDoS перешел в категорию инструментов не только политического, но и экономического давления. Все чаще встречаются случаи, когда злоумышленники требуют у компании выкуп за прекращение атаки и восстановление доступности ее веб-ресурсов», — цитирует пресс-служба RED Security руководителя направления управляемых сервисов кибербезопасности компании Михаила Горшилина.

Ключевыми целями киберпреступников в первом полугодии 2025-го стали отрасли IT, телекоммуникаций и промышленности. Про этом айти и телеком, как правило, подвергаются массовым атакам, в том числе с применением ИИ-технологий, а промышленность чаще становится мишенью целенаправленных атак, ориентированных на остановку бизнес-процессов или долгий и незаметный шпионаж.

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