Россия стала лидером по количеству слитых данных

Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний в даркнете. На российские объявления пришлось примерно 10% от их общего количества за первые шесть месяцев 2024 года, подсчитали аналитики Positive Technologies.

В топ-5 также США (8%), Индия (7%), Китай (6%), Индонезия (4%). В слитых базах данных содержатся персональные сведения из учетных записей и информация, представляющая коммерческую тайну, передают «Ведомости».

За первые полгода 2024-го в утечках баз данных были 200,5 миллиона строк личной информации пользователей, за весь прошлый год — 397 миллионов, в 2022 году — 1,4 миллиарда, в 2021 году их число составило всего 33 миллиона.

За первые шесть месяцев текущего года в публичный доступ попали 150 баз данных российских компаний, около трети из них — из сферы розничной торговли. В большинстве слитых баз находится чувствительная информация: ФИО, адреса проживания, даты рождения, пароли, данные паспорта, телефонные номера.

Positive Technologies объясняет такую тенденцию беспрецедентным количеством хакерских атак на IТ-структуры, обусловленных нефинансовой мотивацией. Авторы 88% объявлений о продаже данных из российских компаний выразили готовность отдать базы бесплатно.

Главными мишенями атак хакеров являются социальные сервисы, операторы связи, маркетплейсы и другие подобные платформы, в будущем к ним могут добавиться федеральные ресурсы.