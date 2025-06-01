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Французский клуб ПСЖ впервые стал победителем Лиги чемпионов

Источник:
Sibnet.ru
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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) впервые за свою историю стал победителем Лиги чемпионов (УЕФА).

В финальном матче чемпионата, прошедшем на «Альянц Арене» в Мюнхене, ПСЖ разгромил ФК «Интер» со счетом 5:0. Двумя голами отличился Дезире Дуэ, по голу забили Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

«Я не могу поверить в то, что произошло сегодня вечером. Мы вошли в историю клуба, французского и европейского футбола. Это был великолепный сезон. У нас отличный тренер, отличная команда», — приводит «Спорт-экспресс» заявление форварда ПСЖ Дуэ.

Запасным вратарем ПСЖ выступил голкипер сборной России Матвей Сафонов. Он стал пятым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов.


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