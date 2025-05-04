Дуров запустил в Telegram защищенные групповые звонки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своем телеграм-канале о запуске групповых звонков с возможностью подключения до двухсот участников.

Пользователи смогут пригласить участников в звонок с помощью ссылок, QR-кодов или прямых приглашений внутри мессенджера. Новый формат звонков защищен не только сквозным абонентским шифрованием, но и дополнительной технологией наподобие блокчейн.

Это исключает любую возможность скрытого подключения к разговору, благодаря чему звонки в мессенджере становятся еще безопаснее, подчеркнул Дуров.

Ограничение в двести человек — это лимит для звонков любого типа, включая обычные индивидуальные вызовы, к которым теперь можно добавлять дополнительных собеседников.

Если требуется участие в разговоре большего числа человек, Telegram по-прежнему поддерживает голосовые и видеочаты в группах.