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Дуров запустил в Telegram защищенные групповые звонки

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своем телеграм-канале о запуске групповых звонков с возможностью подключения до двухсот участников.

Пользователи смогут пригласить участников в звонок с помощью ссылок, QR-кодов или прямых приглашений внутри мессенджера. Новый формат звонков защищен не только сквозным абонентским шифрованием, но и дополнительной технологией наподобие блокчейн.

Это исключает любую возможность скрытого подключения к разговору, благодаря чему звонки в мессенджере становятся еще безопаснее, подчеркнул Дуров.

Ограничение в двести человек — это лимит для звонков любого типа, включая обычные индивидуальные вызовы, к которым теперь можно добавлять дополнительных собеседников.

Если требуется участие в разговоре большего числа человек, Telegram по-прежнему поддерживает голосовые и видеочаты в группах.

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Топ комментариев

sib_man9

они конечно не пишут но прекрасно понимают "территория 404" это рассадник терроризма и зона беззакония

Wolf Hound

Может пора уже перестать с хохлами сюсюкаться?

pepelmetal

Нужно было ещё разок попросить

Captain Nemo

Вот и пойдут все они в наступление во время обьявленного путиным прекращения огня с 8 по 11 мая