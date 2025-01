Рок-группа Queen вошла в список главных налогоплательщиков Британии

Рок-группа Queen вошла в список крупнейших налогоплательщиков Великобритании. Музыканты заняли 92-е место в топ-100, заплатив налогов на общую сумму 14,7 миллиона долларов.

В 2023 году компания Queen Productions, которой на тот момент в равной степени владели Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Джон Дикон и наследники Фредди Меркьюри, заработала более 49 миллионов долларов, пишет The Times.

В том же году компания выплатила музыкантам дивиденды в размере 24,5 миллиона долларов, уплатила налог в размере 9,6 миллиона и корпоративный налог 5,1 миллиона долларов, отмечает издание.

Легендарная рок-группа получает регулярные отчисления с мюзикла We Will Rock You, фильма «Богемская рапсодия», стриминговых сервисов. При этом последний концерт коллектив дал в 1986 году.

Первую строчку рейтинга занял британский миллиардер Крис Хон, который уплатил 423,8 миллиона долларов налогов. На втором месте расположились основатели букмекерской конторы Betfred Фред и Питер Даны, заплатившие 341 миллион долларов.

На третьем оказалась основательница и исполнительный директор компании Bet365 Дениз Коутс с семьей, она перечислила налоговым органам 327 миллионов долларов. Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг на 27-м месте, она выплатила 58,7 миллиона долларов налогов.