Китай ответил на американские пошлины «зеркалом»

Китай введет дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из США в ответ на пошлины, о которых объявил американский президент Дональд Трамп, говорится в сообщении комиссии по тарифам Госсовета КНР.

Тарифы начнут действовать с 10 апреля. Китай также призвал США немедленно отменить односторонние пошлины и начать урегулирование экономических вопросов на основе равноправия и взаимного уважения.

Официальный Пекин также подчеркнул, что действия США «не соответствуют правилам международной торговли, наносят серьезный ущерб правам и интересам Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания».

Ранее президент США объявил о повышении пошлин на импорт в отношении большинства стран. Базовая пошлина составит 10%. В отношении Китая вводятся пошлины в 34%, стран Евросоюза — в 20%. Россия в тарифный список не попала.