Работа вызвала депрессию у половины россиян

Более половины россиян чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе, следует из результатов исследования сервиса коммуникаций «Контур.Толк».

Опрос показал, что работа вызывает депрессию у 56% россиян. Из них 43% ощущают себя таким образом периодически, 13% — постоянно. И только 14% респондентов полностью удовлетворены работой.

В то же время почти каждый второй россиянин сообщил, что становится счастливее на работе благодаря дружбе с коллегами. Такие взаимоотношения улучшают их эмоциональный настрой и мотивацию у 46% опрошенных.

«Многие не делят дружбу и работу. 40% считают, что здоровые отношения с коллегой могут перерасти в дружбу. Дружба с коллегами положительно влияет на рабочий настрой», — подчеркивают авторы исследования.

Приятное общение в коллективе улучшает рабочую атмосферу в 28% случаев. Однако для 32% россиян эти два понятия никак не связаны между собой. И только 3% «счастливчиков» испытывают от коллег лишь стресс.