НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Зафиксированы сбои в работе российских банков

Источник:
Sibnet.ru
359 1

Пользователи утром 5 апреля столкнулись со сбоями в работе сайтов и приложений «Альфа-банка», «Т-Банка» и Системы быстрых платежей, следует из данных сервиса Downdetector.

Клиенты «Альфа-банка» сообщают о проблемах с сайтом и мобильным приложением, а также сбоях сервиса. Согласно жалобам, большая часть пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Новосибирской областей.

Большая часть клиентов «Т-Банка» пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и сайта, сообщения о неполадках чаще всего поступают из Москвы, Иркутской, Оренбургской, Свердловской областей.

Сбои сервиса Системы быстрых платежей наблюдаются в Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях и Москве, следует из данных Downdetector.

Еще по теме
Центробанк обновит дизайн банкноты в 500 рублей
Китай ответил на американские пошлины «зеркалом»
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
Трамп ввел таможенные пошлины для всех стран
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Разработан простой способ перевода кошачьих лет в человеческие
Создана древесина с прочностью металла
Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Путин резко повысил зарплаты губернаторов
Обсуждение (1)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

pepelmetal

Стадия гнева прошла, наступила стадия принятия

Kukuh88

Странный он какой-то. Говорит про отрицательный торговый баланс, как будто золотом платит. Даже интересно...

Nik3316

прикинь как во всем мире... никто нипроизводит всё, все гдето закупаются

Улитка на склоне

Он показал, что полноценный обед будет стоить около 600 рублей. Это равно размеру стипендии у студентов...