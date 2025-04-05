Зафиксированы сбои в работе российских банков

Пользователи утром 5 апреля столкнулись со сбоями в работе сайтов и приложений «Альфа-банка», «Т-Банка» и Системы быстрых платежей, следует из данных сервиса Downdetector.

Клиенты «Альфа-банка» сообщают о проблемах с сайтом и мобильным приложением, а также сбоях сервиса. Согласно жалобам, большая часть пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Новосибирской областей.

Большая часть клиентов «Т-Банка» пожаловались на сбои в работе мобильного приложения и сайта, сообщения о неполадках чаще всего поступают из Москвы, Иркутской, Оренбургской, Свердловской областей.

Сбои сервиса Системы быстрых платежей наблюдаются в Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях и Москве, следует из данных Downdetector.