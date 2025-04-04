Центробанк обновит дизайн банкноты в 500 рублей

Центробанк приступил к разработке нового дизайна банкноты номиналом 500 рублей, сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов.

«Мы уже приступили к работе над банкнотой 500 рублей, в планах на следующий год — пятьдесят и десять рублей», — отметил представитель регулятора в интервью «Интерфаксу».

Он уточнил, что Центробанк сдвинул сроки выпуска новых банкнот указанных номиналов. Это связано с тем, что регулятор изменил подход к обновлению дизайна банкнот, сделав процедуру выбора символов более открытой.

Выпустить обновленные банкноты этих номиналов планируется до 2028 года. До конца 2025 года также намечено представить обновленную купюру номиналом в тысячу рублей.