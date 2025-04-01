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Кузбасс ввел выплаты беременным школьницам

Источник:
Sibnet.ru
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Беременные школьницы в Кузбассе получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей, следует из постановления правительства региона.

Условиями для предоставления единовременной выплаты является «обучение в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, в том числе ее структурных подразделениях, образовательной организации высшего образования, в том числе ее структурных подразделениях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам», говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Кузбасса.

То есть выплаты получат беременные школьницы, студентки колледжей, техникумов и вузов. Срок беременности у получательниц – 22 недели и более, обучение должно быть только очной формы.

За несовершеннолетних беременных деньги вправе получить их законные представители на основании доверенности.

Кузбасс третьим из регионов России объявил о подобной поддержке. Ранее о единоразовых выплатах в 100 тысяч рублей школьницам при постановке на учет по беременности сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В Брянской области беременным школьницам пообещали выплачивать по 150 тысяч рублей.

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