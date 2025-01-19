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Медведев заплатит $76 тыс за истерику в Австралии

Источник:
Sibnet.ru
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Российский теннисист Даниил Медведев суммарно оштрафован на 76 тысяч долларов за истеричное поведение на турнире Australian Open

В первом круге разбил ракетку и повредил камеру во время игры против 418-й ракетки мира Касидита Самрея из Таиланда. За это он получил штраф в размере 10 тысяч долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов турнира.

Соперником россиянина во втором круге стал Лернер Тьен из США. В ходе борьбы Медведев снова не сдержал эмоции и бросил ракетку в направлении боковой линии. Также он вступал в споры с судьей и пропустил обязательную пресс-конференцию. За это теннисисту предстоит заплатить еще 66 тысяч долларов.

В первом сезоне турнира Большого шлема на Australian Open Медведев показал свой худший результат с 2018 года.

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Топ комментариев

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка

mosquito__2010

они у них все как один. типа код нации.

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

Н. Рожнов 1983

Вновь ожидается рост цен, а в ответ на это можно услышать: «Ах, вот оно что, это всё инфляция виновата».