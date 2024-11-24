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Махачев назвал Макгрегора «ублюдком»

Источник:
Sibnet.ru
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев назвал бывшего чемпиона ирландца Конора Макгрегора «мерзким ублюдком».

Высокий суд Ирландии накануне признал Макгрегора виновным по делу о сексуальном насилии и постановил выплатить потерпевшей компенсацию в размере около 250 тысяч евро.

«Разоблачение этого мерзкого ублюдка было вопросом времени. Алкоголик, наркоман и насильник. Еще много фактов всплывет наружу, поверьте мне!» —  написал Махачев в соцсети Х.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях —полулегкой и легкой.

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