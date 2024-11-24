Махачев назвал Макгрегора «ублюдком»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком
весе россиянин Ислам Махачев назвал бывшего чемпиона ирландца Конора Макгрегора
«мерзким ублюдком».
Высокий суд Ирландии накануне признал Макгрегора виновным по
делу о сексуальном насилии и постановил выплатить потерпевшей компенсацию в
размере около 250 тысяч евро.
«Разоблачение этого мерзкого ублюдка было вопросом времени.
Алкоголик, наркоман и насильник. Еще много фактов всплывет наружу, поверьте
мне!» — написал Махачев в соцсети Х.
В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он
был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных
весовых категориях —полулегкой и легкой.