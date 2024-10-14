МТС обязали снизить тарифы

Федеральная антимонопольная служба по итогам рассмотрения антимонопольного дела выдала предписание оператору МТС снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи.

По оценке ФАС, в апреле и мае 2024 года оператор повысил на 8% стоимость услуг для более 30 миллионов абонентов. При этом анализ показал, что повышение необоснованно ростом затрат оператора и не подтверждено экономически, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме снижения тарифов, компания должна перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей незаконно полученного дохода. Отмечается, что мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена впервые.

Антимонопольная служба считает, что такое наказание будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик со стороны российских операторов.