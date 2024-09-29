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Есть ли смысл тренироваться только по выходным

Источник:
«Газета.ру»
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Фото: © Karl Solano

Люди, тренирующиеся только по выходным, гораздо меньше подвержены 264 различным заболеваниям, чем ведущие пассивный образ жизни лиц, выяснили исследователи из из Массачусетской больницы общего профиля

В исследовании приняли участие 89573 человека. Участники носили акселерометры — приборы, регистрировавшие их общую физическую активность и время, затраченное на различные по интенсивности упражнения в течение одной недели.

Полученную информацию ученые сопоставили с частотой развития среди испытуемых 678 заболеваний 16 типов. Исследователи фиксировали все случаи возникновения психических расстройств, болезней пищеварения, рака, деменции и других патологий, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в издании Circulation.

Результаты показали, что у людей, которые тренировались в умеренном и интенсивном темпе по выходным в течение 150 минут (суммарно), риск развития 264 заболеваний был ниже, чем у участников, которые вообще не занимались спортом.

Наиболее сильный эффект был отмечен с кардиометаболическими состояниями, такими как гипертония и диабет. Тренировки по выходным в течение шести лет снижали вероятность развития этих заболеваний на 23% и 43% соответственно.

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Топ комментариев

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?