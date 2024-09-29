Есть ли смысл тренироваться только по выходным

Люди, тренирующиеся только по выходным, гораздо меньше подвержены 264 различным заболеваниям, чем ведущие пассивный образ жизни лиц, выяснили исследователи из из Массачусетской больницы общего профиля

В исследовании приняли участие 89573 человека. Участники носили акселерометры — приборы, регистрировавшие их общую физическую активность и время, затраченное на различные по интенсивности упражнения в течение одной недели.

Полученную информацию ученые сопоставили с частотой развития среди испытуемых 678 заболеваний 16 типов. Исследователи фиксировали все случаи возникновения психических расстройств, болезней пищеварения, рака, деменции и других патологий, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в издании Circulation.

Результаты показали, что у людей, которые тренировались в умеренном и интенсивном темпе по выходным в течение 150 минут (суммарно), риск развития 264 заболеваний был ниже, чем у участников, которые вообще не занимались спортом.

Наиболее сильный эффект был отмечен с кардиометаболическими состояниями, такими как гипертония и диабет. Тренировки по выходным в течение шести лет снижали вероятность развития этих заболеваний на 23% и 43% соответственно.