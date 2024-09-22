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Эксперт объяснила причины безрезультатности тренировок на дому

Источник:
Sibnet.ru
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Планка
Фото: Jaykayfit / CC BY-SA 3.0

Неправильно составленная последовательность упражнений — одна из причин отсутствия желаемого результата от домашних тренировок, сказала тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

«Отсутствие желаемого результата может быть связано со структурой самой тренировки. Возможно, человек допускает ошибки при составлении самого занятия. Например, он делает упор всей тренировки только на одну проблемную зону, не работает комплексно со всем телом или же не прорабатывает смежные группы мышц», — отметила Бахтурина в интервью «Газете.ру».

По ее словам, при работе со спиной важно не забывать про работу с мышцами живота. «В нашем теле все взаимосвязано, поэтому правильно выстроенные структуры тренировки помогают добиться результата гораздо быстрее и эффективнее», — пояснила тренер.

Она отметила, что проблема порой таится в нерегулярности упражнений, когда одна и та же группа мышц то тренируется слишком интенсивно, то вовсе не тренируется.

Бахтурина подчеркнула, что избежать подобного может помочь работа с профессиональным тренером. Кроме того, он обеспечит контроль за правильной техникой.

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mosquito__2010

это они до сих пор ищут оправдание тому почему получились украине вилы ? молодцы

scorpion2777

Ещё одна версия-обезьяна и граната.

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

mosquito__2010

ты же должен был навсегда вернуться в лес