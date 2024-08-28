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Фетисов и Ротенберг высказались о написании фамилий кириллицей в КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и главный тренер СКА Роман Ротенберг высказали противоположные мнения о том, стоит ли в КХЛ писать фамилии игроков на кириллице.

Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) в сезоне 2024/2025 отказалась от нанесения на форму фамилий на латинице.

«Это было бы хорошо и помогло бы разобраться в нашем языке иностранным клубам. Мы играли с русскими фамилиями на спине и играли хорошо. Может, это и поможет лучше играть», — заявил Фетисов «Газете.Ru».

Ротенберг считает, что фамилии игроков на форме в КХЛ не стоит писать на кириллице из-за того, что лигу смотрят за границей.

«Например, огромный рынок в Индии. Но индусы не читают кириллицу. Огромный рынок в Китае, но и китайцы не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду Кузнецов? Давайте подумаем о зрителях», — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

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Топ комментариев

pepelmetal

Кто о чём, а наркоман о плане а в итоге будет тихий пшик в лужу, как на швейцарском саммите

corrector

у тебя уже мозги скачут, на тебе и поедем

mosquito__2010

думаю что от тупорылых вопросов у киевского режима ситуация лучше не станет и усугубляться будет постепенно...

corrector

Арматы нет в войсках потому что военное дело, в т.ч. и в РФ , слава богу, эволюционирует,...