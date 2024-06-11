Что такое GaN-зарядка и чем она лучше обычной

Компактные и мощные GaN-зарядки для смартфонов и ноутбуков набирают популярность. Внешне они ничем не отличаются от обычных — такая же коробочка с вилкой и USB-разъемами. Вот только цена значительно выше. Как работает технология и стоит ли за нее переплачивать?

Что такое GaN

GaN — это нитрид галлия, полупроводниковый материал, внешне похожий на стекло. Он тугоплавкий, твердый и полупрозрачный. Материал отлично проводит электричество, превосходя по этим показателям традиционно используемые кремний и германий.

Кристалл нитрид галлия Фото : Opto-p

Еще одно преимущество — устойчивость GaN-транзисторов к высоким температурам. Они способны работать с большими токами без перегрева, что открывает возможность делать компактные зарядные устройства большой мощности.

Чем GaN-зарядки лучше

GaN-транзисторы способны эффективно работать при температуре в 300 градусов Цельсия, тогда как для обычных полупроводников «запрещенная зона», способная вызвать повреждение зарядки, начинается с порога в 100 градусов.

Производители при использовании GaN-технологии могут размещать компоненты намного плотнее без риска возгорания. В результате GaN-зарядки примерно на треть компактнее традиционных при одинаковых показателях мощности.

GaN-зарядка не будет заряжать гаджет быстрее обычной с аналогичной мощностью — на скорость влияет только поддержка нужных протоколов быстрой зарядки.

Кроме этого, у GaN-зарядки меньше вес и выше надежность, так как она практически никогда не перегревается. На сегодня большинство зарядок мощностью 80 Ватт и выше сделаны по технологии GaN.

Подведем итоги

Плюсы GaN-зарядки:

высокая мощность

высокая энергоэффективность (КПД 98-99%)

компактные размеры

надежность (срок службы примерно в два раза больше)

поддержка нескольких USB-разъемов c быстрой зарядкой

Минус GaN-зарядки:

высокая стоимость

На рынке есть несколько ведущих производителей GaN-зарядок, продукция которых отвечает самым высоким стандартам. В первую очередь, это компания Anker, которая первой вывела эту технологию на коммерческий рынок. Еще один лидер — компания Baseus.