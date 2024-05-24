Прохладный и дождливый июнь: каким будет начало лета в Новосибирске

Начало лета не порадует новосибирцев солнечной жаркой погодой. По прогнозу, июнь в Новосибирске ожидается дождливым, а температура воздуха будет колебаться в районе 16-22 градусов.

По словам начальника Западно-Сибирского гидрометцентра Анны Лапчик, долгосрочные прогнозы погоды верны лишь на 50-60%. Поэтому новосибирцы могут не терять надежду, что смогут позагорать и погреться в начале июня.

Но если опираться на данные сайтов по прогнозу погоды — большая часть июня в Новосибирске ожидается дождливой. А самая высокая температура — 22-24 градуса.

Самые теплые дни июня в Новосибирске

Самыми теплыми днями в июне, по данным Gismeteo, будет неделя с 17 по 23 июня. В эти дни столбик термометра поднимется выше 20 градусов, но погода будет облачной с вероятностью дождей.

«Яндекс. Погода» в эти же дни обещает более высокую температуру — 23-24 градуса, но тоже в основном с дождями.

Солнечные и теплые дни будут в конце месяца — 24, 25 и 27-30 июня. По прогнозу, в июне будет больше дождливых, чем сухих дней.

Ночная температура

Ночью в июне будет относительно тепло. Сайты с прогнозами погоды обещают, что после 3 июня столбик термометра не опустится ниже 10 градусов.

Самые теплые ночи, как и дни, ожидаются в конце июня — 14-15 градусов тепла.