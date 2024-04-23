Российские силы взяли ключевой пункт обороны ВСУ — Очеретино

Российские войска из группировки «Центр» заняли ключевой пункт обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — поселок Очеретино, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

«От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, село Очеретино расположено на господствующих высотах и является ключевым населенным пунктом в системе оборонительной линии ВСУ севернее Авдеевки.

«Освобождение Очеретино позволит создать не просто угрозу для боевиков ВСУ, но и возможность нашей армии нанести удары на этом участке фронта», — добавил Рогов.