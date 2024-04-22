Женщина похитила школьницу, чтобы вырастить из нее жену для сына

Китаянка похитила у родителей 11-летнюю девочку, чтобы вырастить из нее жену для своего 27-летнего сына.

Женщина вместе с сыном гостила у знакомых в деревне в провинции Гуйчжоу. Она познакомилась с семьей, в которой воспитывалась 11-летняя девочка, которая ей понравилась.

Мать 27-летнего мужчины решила, что она может стать хорошей женой для ее сына и попросила отца школьницы отдать им ребенка, пишет South China Morning Post. Семья отказала в такой просьбе.

Тогда мать с сыном выкрали девочку и отвезли ее в соседний город. Родители школьницы заявили в полицию, через некоторое время похитителей удалось задержать. Мать и сына обвинили в похищении ребенка и приговорили к реальным срокам заключения.