Ким Чен Ын предпочел Aurus своим прежним автомобилям

Лидер КНДР Ким Чен Ын стал регулярно пользоваться лимузином Aurus Senat, который ему подарил российский президент Владимир Путин.

Ким Чен Ын приехал на Aurus на церемонию, посвященную завершению строительства 10 тысяч новых квартир в Пхеньяне. Автомобиль заметен на фотографиях с мероприятия, опубликованных ЦТАК.

Путин подарил лимузин лидеру КНДР в феврале. В марте он впервые публично воспользовался этой машиной. Сестра северокорейского главы Ким Ё Чен тогда заявила, что «особые функции личной машины безупречны и в полной мере благонадежны».

Ким Чен Ын оценил Aurus в сентябре 2023 года, когда посетил Россию. До этого он предпочитал автомобили Maybach.