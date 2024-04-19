НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Ким Чен Ын предпочел Aurus своим прежним автомобилям

Источник:
Sibnet.ru
191 2
Лидер КНДР Ким Чен Ын и авто Aurus в Пхеньяне
Фото: © ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын стал регулярно пользоваться лимузином Aurus Senat, который ему подарил российский президент Владимир Путин.

Ким Чен Ын приехал на Aurus на церемонию, посвященную завершению строительства 10 тысяч новых квартир в Пхеньяне. Автомобиль заметен на фотографиях с мероприятия, опубликованных ЦТАК.

Путин подарил лимузин лидеру КНДР в феврале. В марте он впервые публично воспользовался этой машиной. Сестра северокорейского главы Ким Ё Чен тогда заявила, что «особые функции личной машины безупречны и в полной мере благонадежны».

Ким Чен Ын оценил Aurus в сентябре 2023 года, когда посетил Россию. До этого он предпочитал автомобили Maybach.

Еще по теме
Киев начал шантажировать США третьей мировой войной
Байден посчитал своего дядю съеденным каннибалами
Маск посчитал предсказуемым поражение Украины
Европейский лидер назвал Украину протекторатом Запада
смотреть все
Политика #Мир #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Зеленский заявил о готовности к переговорам
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

mosquito__2010

Сами придумали себе сказки, сами в них поверили, сами пытаются эти сказки Миру втюхать и сами типа не...

Asd10

Украина пуп земли только в мрийках майданутых кастрюлеголовцев. Ну и некоторых здесь комментаторов,...

nicollaich

Украинские тараканы зашуршали за печкой.

Uynachalnica

Это о новых и старых миллиардерах наших?