НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Newsweek констатировал упадок Америки

Источник:
Newsweek
376 3

Америка в XXI веке все сильнее впадает в упадок, включая многочисленные провалы в госуправлении, экономике, политике и катастрофическую по масштабам эпидемию психических проблем среди молодежи, пишет обозреватель журнала Newsweek Уильям Купер.

Новый опрос Gallup показал, что только 33% американцев удовлетворены сегодняшним положением страны в мире, 2000 году таких было 65%. «Понять такого рода настроения нетрудно: за пост хозяина Белого дома снова борются престарелые и непопулярные Дональд Трамп с Джо Байденом», — отмечает Купер.

По его словам, Соединенным Штатам потребовалось целых 200 лет, чтобы достичь глобальной гегемонии, и всего 20 лет, чтобы ее потерять.

«Впервые государство противостоит одновременно четырем противникам: России, Китаю, Северной Корее и Ирану, чей коллективный ядерный арсенал может в течение нескольких лет почти вдвое превысить американский», — заявил бывший директор ЦРУ и экс-министр обороны США Роберт Гейтс.

По мнению Купера, внешнеполитические просчеты могут привести США к наихудшему сценарию. «Главная демократия и сильнейшая страна мира скатывается в упадок именно в момент разрастания мировых проблем, когда потребность в ее рациональном руководстве как никогда остра и актуальна», — заключил обозреватель.

Еще по теме
США введут запрет на импорт обогащенного урана из России
НАТО готовится к войне всей коалицией
Макрон нашел способ повлиять на Путина
Варшава подала заявку на размещение ядерного оружия
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Странное «инопланетное» существо выловили в океане. ФОТО
Холодильник сделает хлеб значительно полезнее
Алла Пугачева выделила своего фаворита в «Голосе» после финала
Блинкен пригрозил Китаю за сотрудничество с Россией
Обсуждение (3)
Картина дня
Польский генерал предсказал скорое наступление ада на Украине
Newsweek констатировал упадок Америки
США введут запрет на импорт обогащенного урана из России
Перечислены 15 городов России с самой вкусной шаурмой
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Denis CENTR

Спецназовцам теперь наверное стремно за свой университет 😂😂😂

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

nicollaich

"балтийские собачонки сша"©.Золотые слова.

scorpion2777

Не они как абрамсы, в тылу будут отсиживаться.