Newsweek констатировал упадок Америки

Америка в XXI веке все сильнее впадает в упадок, включая многочисленные провалы в госуправлении, экономике, политике и катастрофическую по масштабам эпидемию психических проблем среди молодежи, пишет обозреватель журнала Newsweek Уильям Купер.

Новый опрос Gallup показал, что только 33% американцев удовлетворены сегодняшним положением страны в мире, 2000 году таких было 65%. «Понять такого рода настроения нетрудно: за пост хозяина Белого дома снова борются престарелые и непопулярные Дональд Трамп с Джо Байденом», — отмечает Купер.

По его словам, Соединенным Штатам потребовалось целых 200 лет, чтобы достичь глобальной гегемонии, и всего 20 лет, чтобы ее потерять.

«Впервые государство противостоит одновременно четырем противникам: России, Китаю, Северной Корее и Ирану, чей коллективный ядерный арсенал может в течение нескольких лет почти вдвое превысить американский», — заявил бывший директор ЦРУ и экс-министр обороны США Роберт Гейтс.

По мнению Купера, внешнеполитические просчеты могут привести США к наихудшему сценарию. «Главная демократия и сильнейшая страна мира скатывается в упадок именно в момент разрастания мировых проблем, когда потребность в ее рациональном руководстве как никогда остра и актуальна», — заключил обозреватель.