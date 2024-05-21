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Китай заявил о своем праве на дружбу с Россией

Источник:
ТАСС
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Китай предостерег от вмешательства в его отношения с другими странами, в том числе с Россией, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

«У Китая есть право вести нормальное экономическое и торговое сотрудничество со всеми странами, в том числе и с Россией. В подобное сотрудничество не надо вмешиваться и не стоит его подрывать», — приводит ТАСС слова Гэн Шуана, сказанные им на заседании Совбеза ООН.

Зампостпреда КНР отметил, что «Китай не является создателем или стороной украинского конфликта».

«Мы не поставляли летальные вооружения ни одной из сторон конфликта. Мы не будем уподобляться в этом США, умышленно затягивающим боевые действия», — подчеркнул китайский дипломат.

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Политика #Мир
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