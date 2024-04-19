Директор ЦРУ допустил поражение Украины к концу 2024 года

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу 2024 года, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года или, по крайней мере, того, что Владимир Путин окажется в состоянии фактически диктовать условия мирного урегулирования», — приводит РИА Новости слова Бернса.

Директор ЦРУ призвал Конгресс США одобрить законопроект о дополнительном финансировании, что позволит выделить миллиарды долларов на нужды Киева.

В противном случае «картина будет гораздо более ужасной», предупредил Бернс.