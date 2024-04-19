НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Директор ЦРУ допустил поражение Украины к концу 2024 года

Источник:
РИА Новости
456 1

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу 2024 года, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года или, по крайней мере, того, что Владимир Путин окажется в состоянии фактически диктовать условия мирного урегулирования», — приводит РИА Новости слова Бернса.

Директор ЦРУ призвал Конгресс США одобрить законопроект о дополнительном финансировании, что позволит выделить миллиарды долларов на нужды Киева.

В противном случае «картина будет гораздо более ужасной», предупредил Бернс.

Еще по теме
Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана
Зеленский признал отступление украинской армии
Кремль заявил о выводе российских миротворцев из Карабаха
США и Британия отказались защищать Украину по примеру Израиля
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Зеленский заявил о готовности к переговорам
Обсуждение (1)
Картина дня
Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение. ВИДЕО
Кадыров объявил «постыдной провокацией» задержание главы МЧС
Директор ЦРУ допустил поражение Украины к концу 2024 года
Генпрокурор заявил об украинском следе в деле о «Крокусе»
О самом главном
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

mosquito__2010

Сами придумали себе сказки, сами в них поверили, сами пытаются эти сказки Миру втюхать и сами типа не...

Asd10

Украина пуп земли только в мрийках майданутых кастрюлеголовцев. Ну и некоторых здесь комментаторов,...

nicollaich

Украинские тараканы зашуршали за печкой.

Uynachalnica

Это о новых и старых миллиардерах наших?