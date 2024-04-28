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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

The Washington Post уличила Зеленского в занижении потерь

Источник:
The Washington Post
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о 31 тысяче убитых военных с начала конфликта, которое он сделал в феврале, было значительно преуменьшено, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой украинские источники.

Зеленский сделал это, чтобы «не мешать и без того непростой кампании по набору и мобилизации», утверждает WP. После одобрения пакета помощи на 61 миллиард долларов власти США начали побуждать Украину к проведению массовой мобилизации, чтобы сдержать наступление России.

Как отмечает издание, в Вашингтоне полагают, что возобновление поставок оружия поможет Украине задержать Россию на несколько месяцев, но ей вряд ли удастся вернуть утраченные территории из-за острой нехватки живой силы и превосходстве российской армии в артиллерии.

Пакет помощи поможет ВСУ перейти в активную оборону, но для этого, как говорят американские чиновники, нужно сосредоточить внимание на мобилизации большего количества людей, констатирует WP.

Тема: Военная операция на Украине
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