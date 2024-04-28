FT усомнилась, что помощь США переломит ситуацию на Украине

Доставка американской помощи Украине не переломит ситуацию на поле боя — российские силы неуклонно наступают и украинскую армию ждут тяжелые времена, пишут журналисты Financial Times Кристофер Миллер и Макс Сэддон.

«Украинские чиновники, солдаты и военные аналитики предрекают стране трудные недели в попытках сдержать наступление России на поле боя, несмотря на принятый долгожданный американский законопроект о финансировании», — отмечают авторы статьи.

По мнению украинских чиновников, военных и аналитиков, доставка американской помощи едва ли решительно переломит ситуацию на линии фронта.

В ходе визита журналистов на передовую бойцы Вооруженных сил Украины, что еле держатся под безжалостными российскими атаками, на которые не могут ответить тем же.

И украинцы не питают иллюзий, что американская поддержка поможет стране продержаться до конца конфликта. «Столь крупный пакет помощи может оказаться последним в этом году», — заявил бывший украинский офицер, ныне управляющий аналитической группой Frontelligence Insight.