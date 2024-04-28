Politico предупредило о наступлении «русского шторма» на Украину

«Русский шторм» надвигается на Украину и командование украинских сил рассчитывает, что американская помощь прибудет вовремя и в достаточном объеме, пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.

Остается неясным, сколько времени уйдет на передачу вооружения — недели или месяцы. Эксперт Королевского объединенного институт оборонных исследований Мэтью Сэвилл считает, что даже оперативная доставка снарядов не принесет Украине паритета с огневой мощью России, а лишь «поможет сократить разрыв».

«Американская помощь лишь укрепит обороноспособность Украины перед надвигающимся российским штормом и вряд ли достигнет большего. И уж точно ее не хватит на то, чтобы украинские силы перешли в наступление», — уверен Деттмер.

«Что же произойдет после того, как Украина израсходуют весь пакет помощи на отражение российской атаки?» — задается вопросом обозреватель. «К сожалению, поставки вряд ли станут предсказуемее из-за предстоящих выборов как в США, так и в Европе — наоборот, ситуация грозит обостриться», — полагает он.