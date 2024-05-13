НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

NYT увидела в наступлении на Харьков угрозу деморализации Украины

Источник:
The New York Times
497 0

Наступление Вооруженных сил России на Харьковскую область может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией, пишет The New York Times (NYT).

Военные эксперты говорят, что российское наступление поставило Украину в очень опасное положение. Украинские военные уже несколько месяцев жалуются на острую нехватку боеприпасов, отмечает издание

По мнению NYT, наступление российских войск на Харьков может окончательно деморализовать украинцев и их союзников. У них может создаться впечатление, что после двух лет в зоне СВО, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в ситуации в районах боевых действий «мало что изменилось», считают авторы статьи Джеффри Геттлман и Констан Меэ. 

Все это может привести к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией, полагает издание.

Тема: Военная операция на Украине
Лавров ответил на угрозы Запада победить Россию на поле боя
Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде после удара ВСУ
Пушков посоветовал Макрону прикусить язык после слов о России
Die Welt констатировала психологическую победу Путина
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Магнитная буря на Земле достигла пика
Россиянин сорвал рекордный джекпот в лотерее
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
38
Американские ATACMS ударили по Луганску
27
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
18
Российские войска взяли Кисловку в Харьковской области
17
США увидели подготовку к наступлению на Харьков
16
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области