NYT увидела в наступлении на Харьков угрозу деморализации Украины

Наступление Вооруженных сил России на Харьковскую область может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией, пишет The New York Times (NYT).

Военные эксперты говорят, что российское наступление поставило Украину в очень опасное положение. Украинские военные уже несколько месяцев жалуются на острую нехватку боеприпасов, отмечает издание

По мнению NYT, наступление российских войск на Харьков может окончательно деморализовать украинцев и их союзников. У них может создаться впечатление, что после двух лет в зоне СВО, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в ситуации в районах боевых действий «мало что изменилось», считают авторы статьи Джеффри Геттлман и Констан Меэ.

Все это может привести к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией, полагает издание.