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Российские сайты начали отключать вход через Google и Apple ID

Источник:
РИА Новости
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Сервисы «Литрес» и VK Play начали предупреждать пользователей о скором отключении входа в аккаунт через Google или Apple ID.

Так, на сайте «Литрес» с 22 апреля вход через аккаунты Google или Apple ID будет недоступен. Пользователям рекомендуют убедиться, что их электронная почта и номер телефона актуальны и добавлены в профиль, чтобы сохранить доступ к своему аккаунту.

VK Play обратился к пользователям с просьбой выбрать новый способ входа. Вместо использования Google, Apple ID, Twitch, Epic Games Store или Steam теперь предлагается авторизоваться через «Почту Mail.ru», «ВКонтакте» или «Одноклассники».

С 1 января 2025 года в России будет запрещена авторизация пользователей на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Сейчас действует переходный период, во время которого российские IT-компании должна адаптировать свои системы под новые требования.

Регистрироваться на сайтах Рунета теперь можно будет только с помощью российского телефонного номера, отечественной электронной почты, биометрических данных или аккаунта на портале «Госуслуг».

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GammiPluh

Все понимают что их не мало и с той и с другой стороны

corrector

Глупое выражение, "иногда в жизни надо сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд в ДРУГОМ направлении"...

mosquito__2010

Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть.

fydor55

А ещё он потом с ними здоровается и разговаривает)) ... глядя в пустоту, а кого не встретил те ему подножки...