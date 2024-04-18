Российские сайты начали отключать вход через Google и Apple ID

Сервисы «Литрес» и VK Play начали предупреждать пользователей о скором отключении входа в аккаунт через Google или Apple ID.

Так, на сайте «Литрес» с 22 апреля вход через аккаунты Google или Apple ID будет недоступен. Пользователям рекомендуют убедиться, что их электронная почта и номер телефона актуальны и добавлены в профиль, чтобы сохранить доступ к своему аккаунту.

VK Play обратился к пользователям с просьбой выбрать новый способ входа. Вместо использования Google, Apple ID, Twitch, Epic Games Store или Steam теперь предлагается авторизоваться через «Почту Mail.ru», «ВКонтакте» или «Одноклассники».

С 1 января 2025 года в России будет запрещена авторизация пользователей на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Сейчас действует переходный период, во время которого российские IT-компании должна адаптировать свои системы под новые требования.

Регистрироваться на сайтах Рунета теперь можно будет только с помощью российского телефонного номера, отечественной электронной почты, биометрических данных или аккаунта на портале «Госуслуг».