Опубликован новый перечень автомобилей дороже 10 млн рублей

Минпромторг опубликовал обновленный перечень автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей, владельцам которых придется заплатить дополнительный налог на роскошь.

В список дорогих автомобилей 2024 года попали 517 моделей: 295 стоят от 10 до 15 миллионов рублей, 222 — дороже 15 миллионов рублей.

В перечне моделей ценой от 10 до 15 миллионов рублей и возрастом до 10 лет — 13 Aston Martin, 24 Audi, 25 Bentley, 26 BMW, 2 Cadillac, 1 Chevrolet, 3 Ferrari, 5 Genesis, 1 HiPhi, 1 Hongqi, 7 Jaguar, 1 Jeep, 3 Lamborghini, 33 Land Rover, 5 Lexus, 1 Lixiang, 25 Maserati, 83 Mercedes-Benz, 33 Porsche, 1 Rolls-Royce, 1 Voyah, 1 Zeekr.

В список моделей дороже 15 миллионов рублей и моложе 20 лет — 25 Aston Martin, 5 Audi, 8 Aurus, 29 Bentley, 15 BMW, 3 Bugatti, 1 Byd, 1 Cadillac, 21 Ferrari, 1 Hongqi, 25 Lamborghini, 4 Land Rover, 2 Lotus, 4 Maserati, 52 Mercedes-Benz, 1 M-Hero, 9 Porsche, 16 Rolls-Royce.

Повышенный транспортный налог за 2024 год владельцы заплатят в 2025 году. В случае роскошных автомобилей сумма обычного транспортного налога умножается на три.