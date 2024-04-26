Подсчитан средний возраст автомобилей в России

Средний возраст легковых машин в России по состоянию на 1 января 2024 года достиг 15,2 года, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат».

Самыми «старыми» в нашей стране являются машины отечественных марок — их средний возраст равен 18,5 года. Более возрастными по сравнению с другими авто также оказались модели японских брендов, их показатель составил 16,4 года.

Самыми «молодыми» в России являются легковые автомобили китайских марок — их средний возраст на сегодня всего лишь 6,1 года. При этом спрос на бренды из КНР значительно вырос на фоне ухода из страны американских, европейских и японских производителей.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2023 году составила 2,96 миллиона рублей, что в 1,5 раза больше, чем два года назад. Объем продаж новых легковых автомобилей в России за 2023 год вырос на 69%, всего было реализовано 1,06 миллиона машин.