Автомобилям УАЗ переписали цены

Ульяновский автозавод поднял цены на «Патриот», «Пикап» и «Хантер», автомобили семейства «Буханка» и коммерческие грузовики «Профи». В среднем машины подорожали на 35-60 тысяч рублей.

Так, на 35 тысяч рублей подорожали внедорожник «Хантер» и все «Буханки», «Патриот» и «Пикап» прибавили 50 тысяч рублей, «Профи» стали дороже на 60 тысяч рублей, пишут «Автоновости дня».

В частности, УАЗ «Патриот» с двигателем Евро-5 теперь стоит 1,7 миллиона рублей. УАЗ «Хантер» — от 1 510 000 до 1 820 000 рублей в зависимости от модификации. УАЗ «Буханка» — от 1 430 000 до 1 725 000 рублей.

Кроме того, Ульяновский автозавод продолжает взимать за доставку машин до дилеров дополнительную плату в размере 50 тысяч рублей.