Собянин показал «живой» кроссовер «Москвич 8»

Мэр Москвы Сергей Собянин показал один из первых готовых кроссоверов «Москвич 8», фото опубликовано в его телеграм-канале.

«Москвич 8» — копия китайского автомобиля JAC Sehol X8 Plus. Кроссовер продается в Китае с 2022 года. Сейчас за базовую версию просят 101,8 тысячи юаней (1,29 миллиона рублей).

Фото : © телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Автозавод впервые представил модель в середине апреля. На предприятии отметили, что это семейный семиместный кроссовер, предназначенный как для путешествий, так и для деловых поездок.

«Москвич 8» будет оснащаться бензиновым двигателем GDI (174 л.с.) с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Производство и старт продаж модели запланирован на конец этого года.