АвтоВАЗ анонсировал подорожание автомобилей Lada

Цены на автомобили Lada в ближайшие дни будут повышены, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

По его словам, среднем подорожание составит около 3%, при этом базовые версии Lada Granta и Lada Vesta, как одни из наиболее востребованных, не подорожают. Соколов напомнил, что автозавод держал цены неизменными последние полгода, за это время инфляция составила 7%.

«В целом по модельному ряду индексация будет менее 3%. Каких-то моделей эта индексация вообще не коснется, это в первую очередь базовые модели, это относится и к базовым моделям Granta и к базовым моделям Vesta», — уточнил он.

При этом у некоторых моделей прибавка будет более ощутимой: это зависит от сложности и уровня локализации.