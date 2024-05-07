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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ анонсировал подорожание автомобилей Lada

Источник:
ТАСС
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Цены на автомобили Lada в ближайшие дни будут повышены, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

По его словам, среднем подорожание составит около 3%, при этом базовые версии Lada Granta и Lada Vesta, как одни из наиболее востребованных, не подорожают. Соколов напомнил, что автозавод держал цены неизменными последние полгода, за это время инфляция составила 7%.

«В целом по модельному ряду индексация будет менее 3%. Каких-то моделей эта индексация вообще не коснется, это в первую очередь базовые модели, это относится и к базовым моделям Granta и к базовым моделям Vesta», — уточнил он.

При этом у некоторых моделей прибавка будет более ощутимой: это зависит от сложности и уровня локализации.

Тема: Русские машины
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Авто #Авторынок #Автопром
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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?