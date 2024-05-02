Старение автопарка сыграло роль в подорожании ремонта на треть

Средний чек на облуживание и ремонт автомобилей вырос на треть, у этого есть несколько причин, сообщила директор сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Стоимость обслуживания и ремонта автомобилей по итогам первого квартала этого года составила 9,4 тысячи рублей. Это на 29% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автовладельцы покупают больше услуг и запчастей. Ремонты становятся сложнее, на их выполнение требуется больше времени. Количество нормо-часов на одного клиента выросло на 12% в первом квартале.

«Эксплуатируемый парк авто в стране стремительно стареет, новые машины могут позволить себе не многие, водители стремятся продлить "жизнь" своих автомобилей и вкладываются в серьезный ремонт. Из-за этих же целей — сохранить и продлить жизнь машин, автовладельцы в целом стали более внимательны к прохождению регулярного техобслуживания», — отметила Овчинникова.

На стоимости обслуживания сказывается и то, что в стране не хватает автосервисов. Самая острая ситуация сложилась в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Самаре, Казани, Челябинске, Нижнем Новгороде и Саратове. Из-за острого кадрового кризиса в отрасли растет и стоимость оплаты труда специалистов автосервиса.

В первом квартале немного увеличилась и средняя цена запчастей. «Вероятно, сказывается валютная переоценка, стоимость сложной логистики и высокий спрос на эту категорию товара», – объяснила Овчинникова.