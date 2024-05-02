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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Старение автопарка сыграло роль в подорожании ремонта на треть

Источник:
Sibnet.ru
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Средний чек на облуживание и ремонт автомобилей вырос на треть, у этого есть несколько причин, сообщила директор сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Стоимость обслуживания и ремонта автомобилей по итогам первого квартала этого года составила 9,4 тысячи рублей. Это на 29% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автовладельцы покупают больше услуг и запчастей. Ремонты становятся сложнее, на их выполнение требуется больше времени. Количество нормо-часов на одного клиента выросло на 12% в первом квартале.

«Эксплуатируемый парк авто в стране стремительно стареет, новые машины могут позволить себе не многие, водители стремятся продлить "жизнь" своих автомобилей и вкладываются в серьезный ремонт. Из-за этих же целей — сохранить и продлить жизнь машин, автовладельцы в целом стали более внимательны к прохождению регулярного техобслуживания», — отметила Овчинникова.

На стоимости обслуживания сказывается и то, что в стране не хватает автосервисов. Самая острая ситуация сложилась в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Самаре, Казани, Челябинске, Нижнем Новгороде и Саратове. Из-за острого кадрового кризиса в отрасли растет и стоимость оплаты труда специалистов автосервиса.

В первом квартале немного увеличилась и средняя цена запчастей. «Вероятно, сказывается валютная переоценка, стоимость сложной логистики и высокий спрос на эту категорию товара», – объяснила Овчинникова.

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Топ комментариев

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

scorpion2777

Не они как абрамсы, в тылу будут отсиживаться.