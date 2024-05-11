Lada Granta с автоматической коробкой поступила дилерам

Автомобили Lada Granta с автоматической коробкой передач Jatco появились в дилерских центрах АвтоВАЗ.

Автоматическую коробку установили на типы кузова седан и лифтбэк, пишет паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Стоимость первой версии с АКП начинается от 1,17 миллиона рублей, а второй — от 1,24 миллиона рублей.

Седаны с автоматической коробкой передач будут предлагаться в комплектации Comfort Plus. В нее входят две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал.

Компания оснастила Lada Granta автоматической трансмиссией Jatco из имеющихся запасов. Их обнаружили во время реконструкции опытно-промышленного производства АвтоВАЗ. Всего в партии будет насчитываться 5 тысяч машин.