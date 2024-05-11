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Lada Granta с автоматической коробкой поступила дилерам

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобили Lada Granta с автоматической коробкой передач Jatco появились в дилерских центрах АвтоВАЗ.

Автоматическую коробку установили на типы кузова седан и лифтбэк, пишет паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Стоимость первой версии с АКП начинается от 1,17 миллиона рублей, а второй — от 1,24 миллиона рублей. 

Седаны с автоматической коробкой передач будут предлагаться в комплектации Comfort Plus. В нее входят две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал.

Компания оснастила Lada Granta автоматической трансмиссией Jatco из имеющихся запасов. Их обнаружили во время реконструкции опытно-промышленного производства АвтоВАЗ. Всего в партии будет насчитываться 5 тысяч машин.

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nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...