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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Девять человек задержали в Таджикистане по делу о теракте в «Крокусе»

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девять человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Задержанные, предположительно, связаны с подозреваемыми по делу о теракте и группировкой «Исламское государство в Хорасане» (террористическая организация запрещена в России), сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Таджикистана.

По данным агентства, все девять человек были задержаны в понедельник, 25 марта в городе Вахдат и доставлены в Душанбе.

Эти девять подозреваемых были задержаны сотрудниками Госкомитета нацбезопасности в ходе совместных следственных мероприятий с российскими коллегами, находящимися в Душанбе, сказал РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана.

Всего по делу задержали 11 человек — четверых непосредственных исполнителей теракта арестованы, еще пять человек, как полагает следствие, являются соучастниками преступления. Девять из них арестованы.

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