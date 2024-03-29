Девять человек задержали в Таджикистане по делу о теракте в «Крокусе»

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девять человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Задержанные, предположительно, связаны с подозреваемыми по делу о теракте и группировкой «Исламское государство в Хорасане» (террористическая организация запрещена в России), сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Таджикистана.

По данным агентства, все девять человек были задержаны в понедельник, 25 марта в городе Вахдат и доставлены в Душанбе.

Эти девять подозреваемых были задержаны сотрудниками Госкомитета нацбезопасности в ходе совместных следственных мероприятий с российскими коллегами, находящимися в Душанбе, сказал РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана.

Всего по делу задержали 11 человек — четверых непосредственных исполнителей теракта арестованы, еще пять человек, как полагает следствие, являются соучастниками преступления. Девять из них арестованы.