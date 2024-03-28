Компания «Яндекс» представила новое поколение нейросетей YandexGPT 3. Первая языковая модель линейки под названием YandexGPT 3 Pro уже доступна на сайте Yandex Cloud.

«Она лучше работает со сложными запросами и точнее следует заданному формату ответов, благодаря чему будет особенно полезна при решении реальных задач компаний и в IT-продуктах», — говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

Пока что нейросеть YandexGPT 3 доступна только для бизнес-пользователей, они могут встроить ее в свои продукты через API. Отмечается, что YandexGPT 3 Pro может обрабатывать бесплатно сто запросов в час.

В дальнейшем нейросетей третьего поколения станет больше, каждая из них будет ориентирована на решение задач определенного типа. Скоро они появятся в сервисах «Яндекса» для широкой аудитории.

«Новая нейросеть особенно хорошо проявляет себя в таких сферах, как клиентская поддержка, онлайн-продажи, цифровые коммуникации, маркетинг, реклама и управление персоналом. Также языковая модель лучше работает с документами», — отметили разработчики.

Так, качество ответов YandexGPT 3 улучшилось на 10% по сравнению с YandexGPT 2, число фактических ошибок сократилось с 16,4% до 13,5%, а доля неподтвержденной информации в ответах снизилась с 6,4% до 5%.