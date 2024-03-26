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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Восстановлена хронология теракта в «Крокус Сити Холле»

Источник:
Sibnet.ru
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Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», провели в здании менее 20 минут, хронология теракта восстановлена, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации вокруг ЧП.

По данным СК, 22 марта в 18.54 мск четверо преступников на легковом автомобиле «Рено» подъехали к зданию концертного зала «Крокус Сити Холл», где стали дожидаться прибытия зрителей.

В 19.58 террористы, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, находясь у здания «Крокус Сити Холл», открыли стрельбу по находившимся на улице посетителям.

Проникнув в холл здания, а затем в помещение концертного зала, они продолжали стрельбу по всем замеченным ими гражданам вне зависимости от пола и возраста.

Используя принесенный с собой в пластиковых бутылках бензин, они подожгли помещение и в 20.11 покинули здание. Выезжая со стоянки, преступники на высокой скорости совершили наезд на пешеходов — семью с двумя малолетними детьми. Детям причинены тяжкие телесные повреждения, они госпитализированы.

Бастрыкин сообщил новые данные по жертвам теракта: погибли 139 человек, из них 137 в «Крокусе», двое скончались в больницах. От огнестрельных ранений скончалось 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран — два человека, в результате пожара от воздействия высокой температуры и продуктов горения погибло 45 человек.

Опознано 75. Среди погибших трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

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Топ комментариев

korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...

GammiPluh

Ты лучше свою шкуру от заслуженной награды береги