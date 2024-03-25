Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт

Организаторы атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл» готовили еще один теракт в одной из стран Средней Азии.

Его удалось предотвратить, пишет газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник. Собеседник издания не уточнил, о какой стране идет речь. По его словам, второй теракт должен был произойти одновременно с нападением на «Крокус».

Источник издания также рассказал, что группа преступников не являлась организованной террористической ячейкой в устоявшемся понимании — ее сформировали всего за несколько недель до теракта.

Ранее стало известно, что двое участвовавших в нападении на «Крокус» получили инструкции, когда ездили в Турцию. Остальные были завербованы уже на территории России. При этом для атаки подбирались люди, ранее не замеченные в приверженности радикальному исламу.