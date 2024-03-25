«Авангард» направит деньги пострадавшим в теракте

Хоккейный клуб «Авангард» направит все вырученные деньги за билеты матча с «Локомотивом» пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в телеграм-канале клуба.

«Все средства, вырученные от продажи билетов на матч 26 марта с "Локомотивом", "Авангард" направит на помощь пострадавшим в результате чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле"», — говорится в сообщении.

Матч «Авангард»-«Локомотив» должен был пройти в воскресенье, 24 марта. Но его отменили из-за объявленного национального траура.