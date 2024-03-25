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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

«Авангард» направит деньги пострадавшим в теракте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Авангард»

Хоккейный клуб «Авангард» направит все вырученные деньги за билеты матча с «Локомотивом» пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в телеграм-канале клуба.

«Все средства, вырученные от продажи билетов на матч 26 марта с "Локомотивом", "Авангард" направит на помощь пострадавшим в результате чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле"», — говорится в сообщении.

Матч «Авангард»-«Локомотив» должен был пройти в воскресенье, 24 марта. Но его отменили из-за объявленного национального траура.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

ВЕРЕЩАГИН

Мужик без сомнений достоин Героя.

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...