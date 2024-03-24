Террорист убивал людей в «Крокусе» за 500 тысяч рублей

Один из задержанных предполагаемых террористов, стрелявших по людям в «Крокус Сити Холле», признался, что за теракт должен был получить 500 тысяч рублей.

Об этом рассказал сам мужчина на кадрах оперативной съемки на следующий день после теракта. Он представился как Файдуллин Шамсетдин 1998 года рождения.

«Где-то полмиллиона рублей... Половину получал на карту (аванс до совершения теракта)», — сказал задержанный. Но карту, как и другие свои вещи, потерял при побеге.

По его словам, заказчики теракта нашли его в Telegram. Там Файдуллин слушал уроки проповедника и около месяца назад с ним связался помощник этого проповедника, который и предложил деньги за убийство людей. Оружием, в частности, автоматами Калашникова, обеспечили заказчики, они же сообщили место теракта, сказав убивать «без разницы» каких людей.

Со слов другого задержанного известно, что, как минимум, двое исполнителей теракта жили в Москве в хостеле, познакомились недавно. Один из них главарь стрелявших. Он не понимает по-русски, на кадрах оперативной съемки общается через переводчика по-таджикски. Ему якобы обещали миллион рублей.

Таким образом, «гонорары» стрелкам-исполнителям за жизни более 130 человек в сумме составили от 2,5 до 4 миллионов рублей.

Автомобиль, на котором пытались скрыться террористы, приобрели с помощью некого Абдуллы, чтобы таксовать.

Теракт совершен вечером 22 марта. В концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где планировался концерт «Пикника», ворвались несколько людей в камуфляже с автоматами и начали беспорядочно расстреливать людей. А затем подожгли здание с помощью коктейля Молотова. От огнестрельных ран и пожара погибло более 130 человек.

На следующий день задержаны четверо стрелявших. Они двигались на автомобиле Renault по Брянской области в сторону границы с Украиной. Всего установлено 11 подозреваемых к организации теракта.