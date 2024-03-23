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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Опубликовано видео допроса террориста из «Крокус Сити Холл»

Источник:
Sibnet.ru
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Видео допроса одного из задержанных по подозрению в нападении на «Крокус Сити Холл» опубликовала в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В ролике мужчина представляется, называет дату рождения и утверждает, что получал указания через Telegram, где до этого слушал «уроки проповедника». После этого с ним связался помощник этого проповедника.

За нападение с убийством мирных граждан мужчине обещали около 500 тысяч рублей, которые должны были перевести на карту. Он уточнил, что оружие ему предоставили организаторы теракта.


Всего в связи с терактом силовики задержали 11 человек. В их числе — четверо непосредственных участников нападения на развлекательный центр, которых задержали в Брянской области с разницей в несколько часов.

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ЧП #Происшествия #Громкое дело
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