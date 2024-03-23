Опубликовано видео допроса террориста из «Крокус Сити Холл»

Видео допроса одного из задержанных по подозрению в нападении на «Крокус Сити Холл» опубликовала в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В ролике мужчина представляется, называет дату рождения и утверждает, что получал указания через Telegram, где до этого слушал «уроки проповедника». После этого с ним связался помощник этого проповедника.

За нападение с убийством мирных граждан мужчине обещали около 500 тысяч рублей, которые должны были перевести на карту. Он уточнил, что оружие ему предоставили организаторы теракта.

Всего в связи с терактом силовики задержали 11 человек. В их числе — четверо непосредственных участников нападения на развлекательный центр, которых задержали в Брянской области с разницей в несколько часов.