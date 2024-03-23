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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

США предупреждали Россию о возможных терактах

Источник:
Sibnet.ru
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Американская разведка передала предупреждение России о возможных терактах, оно стало результатом убедительных разведданных.

Предупреждение было передано в соответствии с давней политикой «обязанности предупреждать», которая проводится при всех американских администрациях с целью предостеречь иностранные правительства о потенциальных смертельных угрозах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Один из них сказал, что предупреждение стало результатом потока убедительных разведданных, поступавших в последние месяцы: «у нас есть постоянный поток разведданных, начиная с ноября, о том, что ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) хочет нанести удар на территории России».

По словам официальных лиц, полученные разведданные были сочтены «полезными», потенциально предоставляя российским властям достаточно времени для смягчения последствий атаки.

Посольство США в России 7 марта 2024 года предостерегло туристов, посещающих Москву и Московскую область, от посещения массовых мероприятий и скоплений людей, включая концерты, в связи с вероятностью террористических актов.

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ЧП #Происшествия #Мир
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