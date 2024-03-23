Связь с участником группы «Пикник» пропала

Один из участников группы «Пикник», концерт которой должен был пройти в «Крокус Сити-Холле», не вышел на связь после теракта.

Директор группы «Пикник», сообщила РИА Новости, что что не может связаться с одним участником коллектива. О ком именно речь, не уточняется.

Концерт «Пикника» в «Крокус Сити-Холле» должен был состояться в пятницу, 22 марта. Все билеты были распроданы, это 6,2 тысячи мест.

В зрительный зал ворвались несколько человек и начали расстреливать гостей «Крокуса», затем подожгли зал.

На момент публикации официально известно о 40 погибших, в том числе двух детях. Еще более 100 человек ранены.

Все здание концертного зала охвачено огнем, зрительный зал полностью уничтожен. На месте работают спецслужбы.