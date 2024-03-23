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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Связь с участником группы «Пикник» пропала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kmorozov / CC BY-SA 4.0

Один из участников группы «Пикник», концерт которой должен был пройти в «Крокус Сити-Холле», не вышел на связь после теракта.

Директор группы «Пикник», сообщила РИА Новости, что что не может связаться с одним участником коллектива. О ком именно речь, не уточняется.

Концерт «Пикника» в «Крокус Сити-Холле» должен был состояться в пятницу, 22 марта. Все билеты были распроданы, это 6,2 тысячи мест.

В зрительный зал ворвались несколько человек и начали расстреливать гостей «Крокуса», затем подожгли зал.

На момент публикации официально известно о 40 погибших, в том числе двух детях. Еще более 100 человек ранены.

Все здание концертного зала охвачено огнем, зрительный зал полностью уничтожен. На месте работают спецслужбы.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут